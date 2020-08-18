На Донбасі бойовики продовжують частково порушувати Мінські домовленості [ Редактировать ]
Жодного ворожого обстрілу не зафіксовано на Донбасі минулої доби. Утім, російські підрозділи і надалі частково порушують Мінські домовленості.
Зокрема неподалік Водяного з боку населеного пункту Ужівка ворог і далі укріплює свої позиції у бік українських підрозділів. У штабі запевнили - наші захисники повністю контролюють ситуацію.
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