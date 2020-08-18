Жодного ворожого обстрілу не зафіксовано на Донбасі минулої доби. Утім, російські підрозділи і надалі частково порушують Мінські домовленості.

Зокрема неподалік Водяного з боку населеного пункту Ужівка ворог і далі укріплює свої позиції у бік українських підрозділів. У штабі запевнили - наші захисники повністю контролюють ситуацію.