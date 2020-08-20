На 102 році життя помер академік Борис Патон [ Редактировать ]
Напередодні помер президент Національної академії наук, Герой України Борис Патон- йому був 101 рік. Науковець мав захворювання серцево-судинної системи. Його вдруге за останні 2 тижні ушпиталили, він тиждень лежав у реанімації.
За своє життя вчений запатентував понад 400 винаходів. Мав більш як тисячу публікацій. Борис Патон розробив технології зварювання у космосі та під водою. Також винайшов метод з'Єднання тканин за допомогою електричного струму в хірургії - це значно скорочує час операції, прискорює загоєння ран і не залишає опіків.
З 1962 року Борис Патон очолював Національну академію наук України. І був одним із найстарших академіків у світі.
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