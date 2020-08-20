Російські найманці розстрілюють тих, хто намагається втекти на підконтрольну Україні територію, - про це повідомив колишній снайпер так званої "ЛНР".

За його словами, бойовики створили для цього спеціальні загороджувальні загони. Чоловік розповів, як він зі своїм спільником полишав окуповану територію: