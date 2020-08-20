Бойовики створили на Донбасі загороджувальні загони [ Редактировать ]
Російські найманці розстрілюють тих, хто намагається втекти на підконтрольну Україні територію, - про це повідомив колишній снайпер так званої "ЛНР".
За його словами, бойовики створили для цього спеціальні загороджувальні загони. Чоловік розповів, як він зі своїм спільником полишав окуповану територію:
Ми пошли в район населеного пункту Золоте-5 к блокпосту и разделились: я пошел на Золоте, а він пошел північніше. Ну його застрелив наш снайпер. Мені повезло, я ушов і дійшов до блокпоста.
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