Росія постачає зброю бойовикам на тимчасово окупованій території Донбасу

На окуповану частину Донецької та Луганської областей Росія доставила не менше 10 одиниць бронетехніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим майном та близько тисячі тонн пального