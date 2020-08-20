Бойовики порушили перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
Три факти порушення всеосяжного перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби, цієї - обстрілів не було. Напередодні найманці тричі відкривали вогонь. Поблизу Луганського та Попасної провокували зі стрілецької зброї.
У відповідь українські воїни вогню не відкривали.
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