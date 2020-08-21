Повалені дерева та гілки заблокували автошляхи, зміни внесли в рух залізничного транспорту

Потужний шторм "Еллен" пройшовся півднем Ірландії. Через сильні пориви вітру та зливи майже 200 тисяч будинків лишилося без світла. Повалені дерева та гілки заблокували автошляхи, зміни внесли в рух залізничного транспорту.

У місті Корк вітер зламав 175-річну араукарію. Це хвойне дерево, знане усіма мешканцями містечка, було місцевою цікавинкою.