Ірландією пройшовся потужний шторм [ Редактировать ]
Потужний шторм "Еллен" пройшовся півднем Ірландії. Через сильні пориви вітру та зливи майже 200 тисяч будинків лишилося без світла. Повалені дерева та гілки заблокували автошляхи, зміни внесли в рух залізничного транспорту.
У місті Корк вітер зламав 175-річну араукарію. Це хвойне дерево, знане усіма мешканцями містечка, було місцевою цікавинкою.
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