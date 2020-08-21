Біля Авдіївки бойовики порушили перемир'я [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки, а у районі Новоолександрівки з гранатомета.
У штабі ООС кажуть: обстріли були радше провокативними тож вогонь у відповідь не відкривали, дотримувались домовленостей про всеосяжне перемир'я.
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