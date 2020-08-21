Вогонь у відповідь не відкривали

Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки, а у районі Новоолександрівки з гранатомета.

У штабі ООС кажуть: обстріли були радше провокативними тож вогонь у відповідь не відкривали, дотримувались домовленостей про всеосяжне перемир'я.