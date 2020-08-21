Жителя Японии, который работал в мэрии уволили из-за наличия высшего образования.

Об этом сообщает Japan Today.

Так, 48-летний чиновник работал в бюро гидротехнических сооружений с 1996 года. В резюме, которое он тогда предоставил, мужчина скрыл то, что закончил ВУЗ, тогда как должность предназначалась для выпускников средней школы.

Отмечается, что начальство чиновника получило анонимное сообщение о том, что мужчина имеет высшее образование. После расследования японца уволили.

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