Мужчина потерял работу из-за "диплома" [ Редактировать ]
Фото: intalent.pro
Жителя Японии, который работал в мэрии уволили из-за наличия высшего образования.
Об этом сообщает Japan Today.
Так, 48-летний чиновник работал в бюро гидротехнических сооружений с 1996 года. В резюме, которое он тогда предоставил, мужчина скрыл то, что закончил ВУЗ, тогда как должность предназначалась для выпускников средней школы.
Отмечается, что начальство чиновника получило анонимное сообщение о том, что мужчина имеет высшее образование. После расследования японца уволили.
Читайте также, мужчина получил за жизнь 145 дипломов. На получение высших образований он потратил 30 лет.
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