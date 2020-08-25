До Різдва ще чотири місяці, а Санта-Клауси вже розпочали підготовку до улюбленого свята малечі. У Лондоні стартувало навчання в школі казкових персонажів. Чому так рано та які премудрості викладають - розповість Ольга Жидецька.

У Лондоні гостинно відчинила двері справжня школа для справжніх Санта-Клаусів. Цьогоріч курси з підвищення кваліфікації для казкових дідусів розпочалися дещо раніше, ніж зазвичай. Через пандемію, адже головним святковим персонажам ще треба натренуватися працювати згідно з новими правилами безпеки.

Головна відмінність, як ви, мабуть, помітили, - це моя Різдвяна маска. Цьогоріч вони дуже модні. Так що ми в тренді!

У школі також розробили цілу стратегію, як дотримуватися соціальної дистанції та не порушити магії свята.

Джеймс Ловель, наставник школи Санта-Клаусів:

Ми вигадали геніальний метод - з використанням саней. Санта кладе подарунок на сани, а дитина смикає за мотузку і підтягує подарунок до себе.

Окрім нових правил, розімлілі за літо Різдвяні чарівники відсвіжують у пам'яті жарти та приказки, які використовуватимуть у спілкуванні з маленькими гостями. Відточують акторську майстерність та відшліфовують фірмовий Санта-Клаусівський сміх.

Суворе керівництво школи, схоже, результатами навчання задоволене. Утім, скільки можуть заробити на святковому сезоні найздібніші учні - не зізнається.

Зауважує - хліб Санти не легкий.

Джеймс Ловель, наставник школи Санта-Клаусів:

Люди недооцінюють, наскільки складна акторська робота. Мало якому ще акторові доводиться залишатися в образі, імпровізувати і показувати справжню магію для аудиторії з однієї-двох осіб, які стоять дуже близько. Це потребує глибокої зосередженості.

ЗА КАДРОМ:

Та попри те, Джеймс Ловель хвалиться: його школа працює вже майже чверть століття. І багато учнів повертаються до її стін за натхненням. А от упевненості в успіху майбутнього святкового сезону немає. За словами наставника Сант, цьогоріч його підопічні отримали удвічі менше передзамовлень на зустріч із малечею.