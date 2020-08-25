В Днепре мужчина бросался с ножом на детей [ Редактировать ]
В Днепре мужчина в неадекватном состоянии бросался на детей.
Об этом написала очевидица происшествия.
По ее словам, женщина сказала, что злоумышленник нападал на ее детей, после чего у того отняли холодное оружие.
Люди! Опасный человек. С ножом кидался на моих детей. Мужчины нож забрали, ждем полицию.
Отмечается, что неадекватный нападавший оказался матерым заключенным, отсидевшим в местах лишения свободы 23 года.
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