У Німеччині знову зростає число хворих на COVID-19. Навіть Ангела Меркель попередила, що найближчим часом слід чекати погіршення епідеміологічної ситуації. На пресконференції в Берліні канцлерка пояснила, що в літній сезон люди зазвичай хворіють менше, а з поверненням до роботи та навчання - число інфікованих знову поповзе догори.

Ця тенденція вже спостерігається останні кілька тижнів - лише за минулу добу в країні понад півтори тисячі хворих.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини: