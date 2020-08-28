У Німеччині готуються до погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 [ Редактировать ]
У Німеччині знову зростає число хворих на COVID-19. Навіть Ангела Меркель попередила, що найближчим часом слід чекати погіршення епідеміологічної ситуації. На пресконференції в Берліні канцлерка пояснила, що в літній сезон люди зазвичай хворіють менше, а з поверненням до роботи та навчання - число інфікованих знову поповзе догори.
Ця тенденція вже спостерігається останні кілька тижнів - лише за минулу добу в країні понад півтори тисячі хворих.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Нам варто прораховувати, яка ситуація може бути вже завтра. За необхідності ми повинні корегувати наші дії. Найближчими місяцями, коли людей побільшає на роботах або в школах, ми працюватимемо над збереженням відносно низької кількості інфікованих.
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