Антикарантинні протести охопили Прикарпаття. Там, до речі, найбільше "червоних" зон: три міста, серед яких і обласний центр, і три райони - Тисменицький, Косівський та Городенківський. Та попри це, люди масово виступають проти посилення обмежень. Чи вдалося їм переконати посадовців?

Новина про те, що Івано-Франківськ потрапив до найнебезпечнішої "червоної" зони, сколихнула місто. Міський голова скликав позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Медики одностайно заявляють: епідемічна ситуація і справді не проста, але аж ніяк не катастрофічна.

Олег Ціхонь, заступник головного лікаря Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Ми спостерігали різкий ріст поступлення в стаціонар якраз десь три тижні тому. І сьогоднішній день останній тиждень слава богу вже зменшився. Тому що якщо тиждень тому у нас було 245 хворих в стаціонарі, то зараз тільки 214.

Чотири показники, за якими донедавна визначали рівень епідеміологічної небезпеки, вказують: Івано-Франківськ балансує на межі помаранчевої та жовтої зон, переконують посадовці. Але аж ніяк не червоної. Втім, цього тижня Міністерство охорони здоров'я запровадило додатковий критерій.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Це завантаженість ліжок взагалі всіма пацієнтами з підозрою на пневмонію. Цей показник і вивів дуже багато регіонів у "помаранчеву" або "червону" зону.

Рішення МОЗ франківські чиновники не саботували. Головним аргументом для них став приклад чернівецьких колег, щодо яких напередодні за послаблення карантину поліція відкрила кримінальне провадження.

Доки тривало засідання, біля облдержадміністрації зібралися мітингувальники - перевізники, підприємці, вчителі й просто пересічні франківці. Протестують проти нових карантинних обмежень.

Роман Марцінків, житель Івано-Франківська:

Ще трохи і заберуть можливість відвідувати парки, позакривають підприємства. Що тоді буде з економікою? За що людям жити?

Віталій, водій маршрутки:

Мусять бути якісь обмеження, але давати людям працювати, щоб утримувати сім'ї, дітей.

До протестувальників вийшов міський голова. Каже: влада мусить діяти в межах закону. Тож з 1 вересня: діти навчатимуться дистанційно, на вулицях їздитиме лише спецтранспорт, а всі кафе та ресторани будуть зачинені.

Та містяни вже завтра планують новий мітинг. Поки що на Прикарпатті, лише в райцентрі Тисьмениця, місцева влада дозволила працювати магазинам, ресторанам, готелям та закладам освіти.