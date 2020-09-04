Тайна тысячелетия: куда исчезла цивилизация острова Пасхи [ Редактировать ]
Фото: РИА Новости
Ученым стало известно, куда исчезла древняя цивилизация, которая населяла остров Пасхи.
Об этом пишет Phys.org.
Так, международная исследовательская группа опровергла две главные гипотезы исчезновения людей на острове. Долгое время считалось, что население Рапа-Нуи погибло из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов или пришествию европейцев.
Отмечается, что население пережило 3 социальных кризиса. Главной причиной демографического спада на Рапа-Нуи оказались долгосрочное изменение климата.
Ранее мы писали, что археологи обнаружили дворец, построенный древней цивилизацией. в Мексике. Там находятся шесть комнат.
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