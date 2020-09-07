Супертайфун "Хайшен" вже дістався Південної Кореї. Стихія обрушилася потужними поривами вітру та дощами на прибережну територію країни, зокрема, місто Ульсан.

Через що евакуювали близько тисячі людей. Також знеструмлені майже 30 тисяч будинків, припинено рух поїздів, а летовища по всій країні скасували понад 300 рейсів.

Наразі тайфун рухається вглиб півострова, тож невдовзі може стати загрозою для сусідньої КНДР. Напередодні тайфун "Хайшен" - встиг наробити лиха в Японії, щонайменше півсотні людей постраждали.