А Брюссель охопили антикарантинні протести! Незаводолені діями влади під час пандемії періодично влаштовують акції. Хтось вимагає скасувати масковий режим. Хтось - узаконити всіх нелегалів у країні, щоб ті могли знайти роботу. А представники розважального сектору, який зазнав збитків цього літа, - просять у влади грошей. Подробиці - в Олени Абрамович.

Збиратися до 400 осіб на вулиці в Бельгії віднедавна дозволено. Тож активісти цим користуються. Так демонтрацію влаштували обурені масковим режимом - біля фінансових веж в Брюсселі, де розташовуються офіси низки міністерств. Скандували гасла "Живи своїм життям, епідемія закінчилася " та "Я дихаю вільно". Проте - не довго. Антимасковий протест розігнала поліція - за порушення маскового режиму.

Під час акції на бульварі Ботанік у Брюсселі ми помітили, що учасники не поважали санітарні правила, незважаючи на попередження. Ми закінчили мітинг і оштрафували правопорушників.

Штрафів виписали усього кілька. Ще двох, особливо агресивних учасників акції - затримали. Одному з них інкримінують поранення поліцейського. В іншому кварталі Брюсселя протестували вже нелегальні мігранти. З вимогою спростити процедури легалізації тих, хто роками живе без належних документів у країні.

Марія Фрейре, нелегальна мігрантка з Бразилії:

Без роботи залишилось чимало людей, бо зараз під час коронавірусу нас не дуже хочуть пускати до себе додому, бояться заразитися. А платити за оренду житла треба, їсти щось треба.

Ще більший натовп зібрався на так званій Горі мистецтв у Брюсселі. Це працівники розважальної індустрії, вони вимагали від уряду не стільки додаткової корона-підтримки, як можливості повернутися до роботи.

Леа Брукінг, актриса:

Звісно, багато секторів постраждали, не лише культурний. І нам усім потрібно працювати, нам всім потрібно щось їсти, платити за оренду. Це наша робота, така сама як і робота тисяч інших людей.

Та певності досі немає. Так, наприклад, минулого тижня мистецький центр Bozar анонсував на 18 вересня старт фестивалю "Українська весна", який мав відбутися ще в березні. Проте продаж квитків досі не розпочали - спостерігають за розвитком ситуації з коронавірусом. А він у Бельгії знову йде в наступ.