Украинский певец Никита Ломакин рассказал о том, как заразился коронавирусом. Подробности он написал на своей странице в Facebook.

Так, в данный момент артист находится на самоизоляции.

Рассказываю вам, чтобы вы еще раз задумались перед тем, как пойти погулять по торговому центру, на вечеринку, забыть дома маску или вообще "забить на коронавирус, потому что его нет". На прошлой неделе понял, что что-то не так. На всякий пожарный, предупредил всех знакомых, сдал тест и самоизолировался.

"Знаю, что за меня после такой новости будут переживать, поэтому хочу успокоить. Чувствую себя норм, единственное, что раздражает - слабость и постоянная усталость", - отметил исполнитель.

Ранее сообщалось, что 83-летний Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.