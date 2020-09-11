Чому бойовики хотіли оглянути українські позиції в Шумах? [ Редактировать ]
Напередодні представники ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації планували проінспектувати позиції ЗСУ. І вперше в складі групи мали бути бойовики.
Але огляд позицій ЗСУ зірвався. З якої причини? І чому хотіли оглянути саме ділянку в Шумах?
Заплановане інспектування українських позицій в районі Шумів не відбулося. Протягом дня ми бували в окопах та укріпленнях, де могла з'явитися моніторингова група, про яку домовилися учасники мінського процесу. Для неї військові зробили спеціальний коридор. Позначили його стрічками - з міркувань безпеки. Прохід подекуди довелося розміновувати.
Територія, на якій, можливо, є вибухонебезпечні предмети.
Ми спілкувалися з бійцями, почули різні думки, утім жодного солдата чи офіцера, який би схвалив таке рішення політиків, ми не зустріли. Пояснення військових прості: вони не довіряють ворогу.
Артем, морський піхотинець:
Де можна пройти, ну ці всі тропи, це все якось для наших військовослужбовців не зрозуміло і воно не вкладається в голові. Я би охарактеризував це якимось абсурдом, бо іншого слова не підібрати.
Нагадаємо, причиною такого інспектування стали звинувачення представників незаконних збройних формувань із ОРДЛО щодо порушень умов перемир'я. Буцімто українські військові зводять укріплення й просуваються вперед. Цю ділянку контролюють наші морпіхи. Вони розповіли, що представники ОБСЄ їх часто відвідують. На одній із позицій, бійці показали: усе, що спорудили під час перемир'я, - це кухня. І облаштували її подалі від лінії зіткнення.
Наша кухня буде. Оце те, що ви зробили. Так, так, оце самі виривали, укріпляли її колодами, мішками засипали, бо раптом що попаде, - так щоб хоч витримала.
На в'їзді до "червоної зони", в околицях Шумів, зібралося кілька десятків активістів. Вони вимагали не допускати бойовиків на українські позиції. Зрештою, до них і до і журналістів вийшов заступник командувача ООС генерал Валерій Бондар. Пояснив, що перевірки не буде, бо противник не виконав домовленостей. Особи, які хотіли інспектувати позиції нашого війська, прибули без документів. До того ж взяли з собою якийсь прапор. Загалом, усе це схоже було на інформаційну провокацію.
Валерій Бондар, заступник командувача ООС:
Вони хотіли з метою провокації вийти з якимось незрозумілим прапором. Ну ви розумієте, що все це така велика провокація яка направлена на те, щоб зірвати режим припинення вогню.
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