Напередодні представники ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації планували проінспектувати позиції ЗСУ. І вперше в складі групи мали бути бойовики.

Але огляд позицій ЗСУ зірвався. З якої причини? І чому хотіли оглянути саме ділянку в Шумах?

Заплановане інспектування українських позицій в районі Шумів не відбулося. Протягом дня ми бували в окопах та укріпленнях, де могла з'явитися моніторингова група, про яку домовилися учасники мінського процесу. Для неї військові зробили спеціальний коридор. Позначили його стрічками - з міркувань безпеки. Прохід подекуди довелося розміновувати.

Територія, на якій, можливо, є вибухонебезпечні предмети.

Ми спілкувалися з бійцями, почули різні думки, утім жодного солдата чи офіцера, який би схвалив таке рішення політиків, ми не зустріли. Пояснення військових прості: вони не довіряють ворогу.

Артем, морський піхотинець:

Де можна пройти, ну ці всі тропи, це все якось для наших військовослужбовців не зрозуміло і воно не вкладається в голові. Я би охарактеризував це якимось абсурдом, бо іншого слова не підібрати.

Нагадаємо, причиною такого інспектування стали звинувачення представників незаконних збройних формувань із ОРДЛО щодо порушень умов перемир'я. Буцімто українські військові зводять укріплення й просуваються вперед. Цю ділянку контролюють наші морпіхи. Вони розповіли, що представники ОБСЄ їх часто відвідують. На одній із позицій, бійці показали: усе, що спорудили під час перемир'я, - це кухня. І облаштували її подалі від лінії зіткнення.

Наша кухня буде. Оце те, що ви зробили. Так, так, оце самі виривали, укріпляли її колодами, мішками засипали, бо раптом що попаде, - так щоб хоч витримала.

На в'їзді до "червоної зони", в околицях Шумів, зібралося кілька десятків активістів. Вони вимагали не допускати бойовиків на українські позиції. Зрештою, до них і до і журналістів вийшов заступник командувача ООС генерал Валерій Бондар. Пояснив, що перевірки не буде, бо противник не виконав домовленостей. Особи, які хотіли інспектувати позиції нашого війська, прибули без документів. До того ж взяли з собою якийсь прапор. Загалом, усе це схоже було на інформаційну провокацію.

Валерій Бондар, заступник командувача ООС: