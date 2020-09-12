В ЕС не хотят повторения украинского евромайдана в Беларуси - Медведчук [ Редактировать ]
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррель заявил в интервью испанской газете El Pais, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Оппозиционная платформа –- За жизнь".
По словам европейского дипломата, сегодняшний кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине в 2013-2014 годах. Боррель считает, что протесты в Украине имели геополитический характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза.
В то же время белорусы, как пояснил Боррель, просто требуют гражданских свобод и прав.
Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории.
Боррель также заявил, что, хотя Европейский Союз не признает легитимность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, он должен продолжать работу с ним.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон также заявлял, что Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Беларуси.
Хотя заявления Макрона и Борреля были сделаны достаточно давно (Борреля - еще 23 августа 2020 года), но их никак не прокомментировали представители высшей власти Украины. Понятно, ведь это не позволит вечно крутить заезженную пластинку о том, что "весь мир с нами" и "Украина – форпост европейской цивилизации, противостоящей российским варварам".
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает исключительно позитивным тот факт, что в Европе стали осознавать истинный - преступный - характер событий в Украине в конце 2013 года – начале 2014-го и свою роль в них.
Ранее сообщалось, что суд обязал Генпрокуратуру начать уголовное расследование против Турчинова и Порошенко по обращению Медведчука и Кузьмина.
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