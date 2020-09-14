Уже цього тижня Верховна Рада має взятися за бюджет на наступний рік.Про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Проєкт головного кошторису держави Уряд уже відправив депутатам на ознайомлення. Після того, як документ розглянуть у комітеті - винесуть на обговорення зали.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради: