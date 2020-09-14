Верховна Рада починає планувати бюджет на наступний рік [ Редактировать ]
Уже цього тижня Верховна Рада має взятися за бюджет на наступний рік.Про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Проєкт головного кошторису держави Уряд уже відправив депутатам на ознайомлення. Після того, як документ розглянуть у комітеті - винесуть на обговорення зали.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради:
До завтра, до 15 вересня до Верховної Ради має надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде відісланий до Верховної Ради вчасно, звертаюсь до профільного комітету, розглянути його, щоб в п'ятницю ми мали можливість, відповідно до закону, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради України.
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