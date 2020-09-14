Дрезденський оркестр влаштував концерт на дахах багатоповерхівок [ Редактировать ]
Музиканти Дрезденського симфонічного оркестру влаштували концерт на дахах багатоповерхівок. Як відбувається культурний захід за карантинних обмежень - побачимо в сюжеті.
Майже у хмарах лунають шістнадцять альпійських горнів, дев'ять труб і чотири китайські барабани. Дрезденський симфонічний оркестр дав концерт на дахах багатоповерхівок рідного міста.
Маркус Ріндт, директор Дрезденського симфонічного оркестру:
Альпійський горн - інструмент, який створений для звучання на великій відстані. Це гарна ідея привести ці інструменти сюди. Коли чуєш їх, здається, що ти на альпійському пасовищі. Але зараз музиканти на багатоповерхівках. Спочатку відчуваєш велику різницю. Проте мене захоплює, як ці звучання цих інструментів переходять від даху до даху, потім дзвенить, наче вони спілкуються один з одним.
Простір між дахами створив організаторам складну технічну проблему. Музиканти грали на великій відстані один від Одного, тож чули лише звуки чужих інструментів поза ритмом. Усе вирішили завдяки сигналу, який передавали через навушники і за допомогою якого оркестранти змогли зорієнтуватися у ритмах композиції. Щоб усі інструменти лунали в унісон, першими вступали музиканти, які були розташовані якнайдалі.
Клеменс Штамер-Ілґнер, трубач:
Так підраховано, що колеги, які стоять на 200 метрів далі, отримують сигнал трохи раніше, тому що звук вимагає певного часу, щоб дістатися сюди. Моя партія одночасна з ними, але я граю пізніше, щоб потрапити в ноти.
Оскільки більшість культурних заходів у країні скасували через пандемію COVID-19, цей концерт став справжнім святом. Люди змогли насолодитися музикою із вікон багатоповерхівок або ж спостерігати за дійством з вулиць.
Беатрікс Гібер, відвідувачка концерту:
Я у захваті. Це чудово, особливо передача звуку, кожен знає, коли грати. Я дійсно не думала, що може бути так фантастично.
Надін і Маріо приїхали на концерт з сусіднього міста.
Надін і Маріо, відвідувачі концерту:
Це справді чудово. Така приємна атмосфера. Ми, загалом, музичні шанувальники, тому просто вражені атмосферою, звуком. Це формат прекрасний. Просто ідеально.
Організатори концерту сподіваються, що змогли розвінчати думку про консервативність симфонічних оркестрів. І довели, що класична музика теж має чим здивувати навіть під час жорстких карантинних умов.
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