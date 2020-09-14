На Кінбурнській косі розпочали унікальний екологічний проєкт [ Редактировать ]
Відходи від устриць - на допомогу морю. На Кінбурнській косі розпочали безпрецедентний для України екологічний проєкт. Головна його ідея - сприяння розмноженню організмів, які здатні фільтрувати воду.
У світі методами екологічної інженерії послуговуються вже давно. Утім на Миколаївщині науковці вирішили випробувати нову технологію. Яку саме - розкаже Марина Михайловська.
Хімікати, пластик, компоненти медпрепаратів і косметичних засобів - і це не повний перелік сучасних забруднювачів Чорного моря. Науковці кажуть: природа самостійно вже не в змозі очиститися. Тож взялися рятувати морську екосистему за допомогою організмів-фільтраторів. Так називають гребінці, мідії та устриці. Їх кріплять на штучних рифах.
Євген Дикий, морський біолог:
Штучний риф - це будь-який зроблений із нешкідливих біологічно інертних матеріалів штучний твердий субстрат, який розміщується там, де зручно поселятися водоростям і молюскам.
В Україні вже є досвід використання таких конструкцій з бетону та цементу. В акваторії Кінбурнської коси для цих цілей вирішили використати принципово новий матеріал.
Євген Дикий, морський біолог:
Ми спробуємо використати саме мушлі устриць в якості основного субстрату штучного рифу. З точки зору еко-френдлі, це ідеальний субстрат. Бо він сам у морському середовищі утворений.
До реалізації ідеї готувалися цілий рік. Мушлі пройшли довгу та ретельну обробку: їх сушили на сонці, а потім варили.
Олена Марушевська, учасниця проєкту ЄС "Посилення екологічного моніторингу Чорного моря":
Це експеримент, тому ми установлюємо в декількох місцях, з різними умовами, щоб подивитися, як зробити краще.
Мушлі помістили в мішки з безпечного екопластику. Молюски оселятимуться всередині і очищатимуть воду.
Ці мішки будуть з'єднуватися по 3 - трикутниками. Трикутник буде одягатися на підводну сваю. Довкола сваї він буде триматися.
Микола Грубий, громадський активіст:
Ми на базі цього пілотного проєкту могли розробити великий проєкт і зробити вклад в збереження моря не невеличкий, а величезний.
Проєкт має не лише наукову мету. Організатори планують привернути увагу громадськості, щоб уберегти Чорне море від подальшого забруднення. Як довго витримають ці штучні рифи в умовах штормів, науковці ще визначатимуть. Експеримент розрахований на рік. Протягом цього часу фахівці регулярно визначатимуть кількість нових мешканців штучних рифів.
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