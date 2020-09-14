Багатотисячні протести медиків відбулися в Бельгії. Тамтешні лікарі й працівники медзакладів досі не дочекалися підвищення заробітної платні, попри обіцянки влади втрутитись у ситуацію ще на початку літа.

Чого саме чекають працівники бельгійської медицини і чому влада країни безсила - розкаже Олена Абрамович.

"Терміново-невідкладно! Потрібна фінансова допомога". Із такими гаслами бельгійські медики заполонили вулиці Брюсселя. На акцію протесту вийшли, за підрахунками поліції, понад 4 тисячі людей. Розбилися на десять груп по 400 осіб та зайняли головні площі міста.

Марі-Стелла Бонзо, медсестра з 30-річним стажем:

Ми приїхали в Брюссель на демонстрацію - вимагаємо більшої поваги до нашої роботи та підвищення зарплат. У нас вона незмінна з 1994 року.

За останні десятиліття навантаження в медиків значно зросло, кількість обов'язків збільшилася в рази, а до пенсії - в світлі останніх реформ - доводиться працювати все довше й довше. Як наслідок, медичний персонал виснажений. Помічають це і пацієнти.

Северін, молода мама, учасниця протесту:

Я народила два тижні тому. І коли ти в лікарні, то бачиш, як медсестри бігають навколо, їх увесь час десь чекає робота, вони загнані, виснажені. Моя сестра працює медсестрою і їй складно все це витримувати.

Молоді медпрацівники задумуються про зміну кар'єри,- нарікають учасники протесту. І якщо так триватиме, то в державних клініках скоро працювати буде нікому.

П'єр, медичний асистент:

Ми ризикуємо підірвати соціальне забезпечення та створити дворівневу медичну систему, де, з одного боку, будуть забезпечені люди, які зможуть дозволити собі дорогу медичну допомогу, а з іншого - ті, чиє соціальне забезпечення не покриватиме медичні витрати.

Із такими роз'ясненнями бельгійські медики виходять на вулиці не вперше: на початку літа вони навіть вдавалися до спонтанних страйків. Та безрезультатно – вирішувати, бо ці масштабні проблеми наразі нікому. В країні уже понад рік після виборів не можуть сформувати постійний уряд. А друга хвиля коронавірусу тимчасом уже на порозі.

Муна, медсестра:

Наразі багато медпрацівників виснажені. Є і ті, хто у стані професійного вигорання, дехто звільнився з роботи через коронакризу. І якщо зараз доведеться пройти через те, що ми мали в березні, - це буде катастрофа.

У березні в Бельгії фіксували до двох тисяч випадків коронавірусу за добу. У липні - близько сотні. Тепер же цифри знову зростають і зовсім скоро сягнуть тисячі за добу, прогнозують вірусологи.

Особливо погіршилась ситуація з початком навчального року. Цього тижня у так званий "оранжевий" режим роботи перейшла перша старша школа в країні - учні тепер матимуть більшість уроків онлайн і з'являтимуться в класах лише два дні на тиждень.