Успешно проведенная реформа в украинском банковском секторе, которая позволила обеспечить независимость центрального банка начала "откатываться". Об этом идет речь в статье "The only successful Ukrainian reform is rolled back" на сайте The Medium.

Так, общеизвестно, что Международный валютный фонд не направил в Украину комиссию для согласования с украинскими властями условий предоставления нового транша, необходимого для наполнения бюджета Украины, пострадавшего от падения ВВП на более чем 6%. Усугубила ситуацию также "коррупция в таможенных и налоговых органах с экономическим спадом", которая по мнению авторов, якобы способствовала разрыву в 300 млрд грн , что составляет почти 30% бюджета.

Сотрудничество с МВФ не стало препятствием для украинского руководства для увольнения главы НБУ Якова Смолия, который отправился в отставку, заявив о "политическом давлении".

Вместо него в НБУ пришел Кирилл Шевченко, который пообещал сохранить независимость Нацбанка, но обещание не выполнил - "проявляется все больше признаков зависимости Шевченко от политических игроков", а "факты из его прошлого сделают его подверженным влиянию политических игроков", - пишут авторы материала.

Издание напомнило об участии Кирилла Шевченко в работе "Терра банка". Там он, как пишут авторы, "вывозил большие суммы денег за границу для себя и партнеров и подделывал протоколы заседаний наблюдательного совета". Летом 2014 года крупные клиенты сняли в банке более 100 млн грн, затем Шевченко с супругой соучредителя Вадима Копылова Мариной Ленинг и рядом клиентов снял еще 100 млн грн. Летом 2014 года наблюдательный совет лишил Шевченко полномочий, но он избежал ответственности. При этом многие участники схемы были задержаны. После истории с "Терра банком" Шевченко избрали в правление АБ "Укргазбанк", позже он стал главой его правления.

"Он запустил еще одну схему вывода средств с привлечением нескольких лиц из правления "Украгазбанка". Было проведено 40 операций на суммы от 10 до 14 млн грн с переводом денег на счета физлиц в качестве вознаграждения за услуги, которые они фактически не оказывали", - говорят авторы материала.

В материале упоминается, что при вступлении на пост председателя НБУ Шевченко не указал около 100 млн грн активов и более 3 млн грн на счетах швейцарской компании "Lombard Odier and Co LTD".

Как считают авторы, эти факты могут быть использованы для давления на Шевченко, и отдельные решения главы НБУ это подтверждают - речь идет о назначении членом совета НБУ бывшего члена "семьи" Януковича Василия Горбаля, который учился вместе с главой ОПУ Ермаком.

"Член правления НБУ Рожкова, которая отвечала за реформу, является первой в очереди на увольнение. Глава Совета НБУ Данилишин, который давил на Смолия, требуя от него печатать деньги, определяет политику НБУ. Партнеры олигарха Коломойского выигрывают судебные тяжбы по "ПриватБанку", - говорится в материале.

Также циркулируют слухи о назначении близкой к олигарху Игорю Коломойскому Елены Щербаковой в правление Нацбанка.

"Иностранные инвесторы это видят, продают облигации украинского правительства и уходят с рынка, треть из них уже ушла… Независимость НБУ является решающим фактором поддержания стабильности валюты, стимулирования развития банковского сектора и поддержания общего состояния экономики. Важно закрепить эту независимость как в законодательстве, так и в личности главы НБУ, обеспечив отсутствие политического вмешательства или давления", - говорится в материале.