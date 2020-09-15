Два транші по 700 млн. доларів кожен до кінця року сподівається отримати Україна від Міжнародного валютного фонду, - про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, "всі структурні маяки (які ставив МВФ перед Києвом) майже виконані". А відтермінування приїзду місії Фонду пов'язане з кадровими призначеннями в Нацбанку.

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Українське державне підприємство "Антонов" планує відродити серійне виробництво літаків з 2023 року. Зокрема, близькомагістральний транспортний АН-178. На його виготовлення вже є чимало замовлень з-за закордону. Передбачається зробити таких - 12. Для порівняння: за десять останніх років українські конструктори, виробили тільки 10 пасажирських літаків АН-148 і АН-158, а також літак-демонстратор АН-132, та перший лайнер лінійки АН-178. Зараз вдається робити такі літаки без російських комплектувальних. Деталі та агрегати, яких не виготовляють в Україні, підприємство купує в США та Євросоюзі.

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Найбільшу баржу в історії України побудували та спустили на воду в місті Ізмаїл Одеської області. Завдовжки вона 128 метрів. Очікується, що вже цього місяця судно попрямує до Світловодського річкового терміналу. Використовуватимуть його переважно для перевезення Дніпром кукурудзи. Річковий транспорт, порівняно з автофургонами та залізницею, найоптимальніший вид перевезення до моря та до українських південних портів - для продажу вітчизняного врожаю на експорт. Від початку маркетингового року Україна вже продала за кордон 9,5 мільйонів тонн зернових. А це - добрий валютний виторг для країни.

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Стрибок на ринку цін на овочеві продукти. І це попри серпневий врожай та прогнозоване сезонне здешевлення. Держслужба статистики оприлюднила цінову динаміку на ринку продовольчих продуктів за минулий місяць. Рекордсмен здорожчання: яблука та морква - плюс майже 70 %. Причини - примхи погоди та порушення постачань через карантинні заходи. Натомість інші продукти так званого "борщового набору" подешевшали. Картопля і капуста - на третину, цибуля - майже наполовину. Буряк упав у ціні в середньому на 20 відсотків.