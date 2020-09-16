Чергову історичну пам'ятку знайшли археологи на території України. Поблизу Трускавця, на Львівщині вчені натрапили на поселення, якому більше семи тисяч років.

Науковці певні - там жили перші землероби. Бо ж на місці відкопали зернотерки, кам'яні заготовки ножів та фрагменти керамічних горщиків. Втім, проводити розкопки унікальної історичної знахідки археологи не можуть. Чому, з'ясувала Христина Гашенко.

Зернотерки, кам'яне тесло, заготовки ножів та фрагменти горщиків - ці стародавні артефакти археологи відкопали на глибині майже пів метра.

Микола Шніцар, археолог, співробітник науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба":

Ми знайшли колекцію крем'яних виробів, в яких є досить характерні речі, тобто ядрища, з яких сколювали пластили на таких пластинках виготовляли різноманітне знаряддя. Зокрема скрипки, скобелі, плетення серпів, ножі.

Усі знайдені речі належали землеробам, які жили невеликою родиною, припускають археологи. На місці поселення науковці виявили і кілька споруд.

Олексій Войтюк, археолог, співробітник науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба":

В мене за спиною і у вас за спиною 2 паралельні ровики. Вони оконтурують стіни, це фактично каркасна конструкція. Стовпи, які вкопувались в землю, а потім між ними обплітались хмизом, а потім вже обмазувались розчином глини.

До того ж археологи знайшли відщепну обсидіану. Його поклади є у Словаччинні та Угорщині. Тому науковці припускають: поселення могло мігрувати звідти. Знахідкою цікавляться вчителі історії із сусіднього села Модричі. І вже планують внести певні зміни до програми з географії та історії для старшокласників.

Юрій Богатіков, вчитель географії Модрицької загальноосвітньої школи:

Щоб діти знали, що у свій час тут була стоянка, стоянка неоліту більше 7 тисяч років. Дітей сюди приводимо, щоб діти поцікавилися, що це є їхня історія.

Давнє поселення вдалося знайти лише тому, що тут прокладають об'їзний шлях до Трускавця.

На думку археологів, давнє поселення могло розміщуватись далі, за межами дорожнього полотна. Втім, дослідити його не зможуть. Через банальну причину - грошей на це не передбачено.

Усі кошти на розкопки - з проєкту будівництва об'їзної дороги. А от копати за її межами археологи не можуть.

Олександр Сілаєв, керівник проєкту, співробітник науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба":

На жаль, культуру кераміки досліджували небагато дослідників до цього момента. Розкопки в Котованому, наприклад, проводив Ярослав Пастернак в 1942 році.

Біля Трускавця археологи працюватимуть до кінця тижня. А після цього, сподіваються, проводитимуть розкопки на ділянці, де будуватимуть північну об'їзну Львова.