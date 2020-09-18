У ТКГ закликали припинити катування у в'язниці Донецька [ Редактировать ]
Україна вимагає припинити знущання з українців, яких утримують у катівнях окупантів, і пустити до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Зокрема, йдеться про секретну донецьку в'язницю "Ізоляція", яка сумновідома через катування українців і нелюдські умови утримання. За словами Кравчука, досягнуті в Парижі домовленості лідерів Нормандського формату про забезпечення повного доступу до бранців виконує лише Україна.
Водночас українській стороні попри численні звернення щодо долі 175 людей, які перебувають в ОРДЛО, дані надали лише про одного полоненого.
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