Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

Україна вимагає припинити знущання з українців, яких утримують у катівнях окупантів, і пустити до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Зокрема, йдеться про секретну донецьку в'язницю "Ізоляція", яка сумновідома через катування українців і нелюдські умови утримання. За словами Кравчука, досягнуті в Парижі домовленості лідерів Нормандського формату про забезпечення повного доступу до бранців виконує лише Україна.

Водночас українській стороні попри численні звернення щодо долі 175 людей, які перебувають в ОРДЛО, дані надали лише про одного полоненого.