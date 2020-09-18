Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів [ Редактировать ]
Через негоду в Україні знеструмлено 291 населений пункт. Численні аварії спричинили сильні зливи та шквальний вітер - повідомляють в ДСНС.
Найбільше збитків циклон наробив на півночі країни - у Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
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