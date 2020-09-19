Рекорд за рекордом. Київ продовжує лідирувати за кількістю інфікованих. Аби хоч якось зменшити невтішну статистику, міська влада впроваджує спеціальні "медичні набори" - їх отримають понад 60 тисяч соціально-незахищених киян.

До такого входитимуть медичні маски, антисептики, а також коротка пам'ятка як уберегти себе від вірусу.

Віталій Кличко, мер Києва: