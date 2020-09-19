Малозабезпечені кияни отримають від мерії спеціальні "медичні набори" - Віталій Кличко [ Редактировать ]
Рекорд за рекордом. Київ продовжує лідирувати за кількістю інфікованих. Аби хоч якось зменшити невтішну статистику, міська влада впроваджує спеціальні "медичні набори" - їх отримають понад 60 тисяч соціально-незахищених киян.
До такого входитимуть медичні маски, антисептики, а також коротка пам'ятка як уберегти себе від вірусу.
Віталій Кличко, мер Києва:
Такі у нас є аптечки. Зараз програма для підтримки людей, більше 60 тисяч аптечок. Для того, щоб дати можливість захистити людей - кожного мешканця, тих людей, які потребують. Тут і маски є, дезінфектори, інструкція як цим користуватися.
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