У штаті Орегон зафільмували незвичайне атмосферне явище - "пиловий диявол". Так називають вихор із дрібного піску та куряви, що вертикально здіймається в повітря під час сильної спеки.

Коловорот утворився поряд зі згарищем від масштабних лісових займань, які вирують у штаті останні два тижні. Вони вже забрали 8 життів та знищили кілька сіл.

Цьогорічні руйнівні пожежі стали рекордними для регіону, боротьба зі стихією досі триває.