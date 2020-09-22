Державне бюро розслідувань отримало нового керівника [ Редактировать ]
Державне бюро розслідувань очолив новий керівник. Відсьогодні, обов'язки директора ДБР виконує Олексій Сухачов. Про нове призначення повідомили на сайті відомства.
Відомо, що Олексій Сухачов народився у Харкові. Має правничу освіту, звання доктора юридичних наук та заслуженого юриста України. Кілька років тому Сухачов займав посаду заступника Головного управління СБУ. Після чого - служив у зовнішній розвідці.
Олексія Сухачова було призначено після проведення відкритого конкурсу. А колишній очільник ДБР Олександр Соколов тепер обіймає посаду його заступника.
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