Німецькі вчені наблизилися до створення пасивної вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Крок до перемоги над COVID-19. Німецькі науковці виявили антитіла, які нейтралізують коронавірус і блокують його репродукцію. А отже, можуть бути основою до створення пасивної вакцини. Що це за вакцина і за яких умов дієва?
Ще не перемога, але вже великий крок до неї. Німецькі науковці виявили високоефективні антитіла, на основі яких можна розробити пасивну вакцину проти коронавірусу. Фахівці клініки "Шаріте" і центру нейродегенеративних захворювань виділили понад шістсот зразків антитіл з крові людей, які перехворіли на COVID-19. Визначили особливо активні і відтворили їх штучно.
Гаральд Прюс, керівник дослідження:
Це антитіла, які виробилися в організмі хворої людини, вони максимально оптимізовані для боротьби з вірусом. Нам вдалося довести, що вони здатні майже цілковито нейтралізувати збудник.
Дію антитіл експерти вже перевірили на тваринах. А саме на хом'яках, їхній організм реагує на хворобу так само як і людський.
Гаральд Прюс, керівник дослідження:
Досліди показали, що антитіла ефективно блокують вірус, не дають йому розмножуватися у клітинах. Хом'яки, які їх отримали, повністю вилікувалися. Пневмонія в них відступила. Ми вважаємо, що це обнадійливий крок до пасивної імунізації людей.
Перевага пасивної вакцини в тому, що її можна застосовувати як для пом'якшення симптомів на ранніх стадіях хвороби, так і для профілактичного захисту людей, які контактували з інфікованими.
Гаральд Прюс, керівник дослідження:
Ця вакцина може бути дієвою на ранньому етапі зараження, коли вірус не встиг поширитися в організмі людини і ми можемо його зупинити. Іншими словами, вона не захистить людину у важкому стані, яка перебуває в реанімації. Але якщо, приміром, захворів хтось у будинку для літніх людей, її можна застосувати, щоб убезпечити контактних осіб.
Недолік - тривалість захисту. Пасивна вакцина діє щонайдовше два місяці. Не припиняються і пошуки активної вакцини, яка матиме тривалішу дію. Наразі у світі розробляють 200 різних препаратів. Майже 30 з них уже проходять клінічні випробування. Втім, коли ефективна вакцина нарешті з'явиться на ринку, і досі на певне не може сказати ніхто. Попередній прогноз - початок наступного року.
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