Засновник і власник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував нове випробування ракети Starship. За тиждень її вперше тестуватимуть на висоті 15 кілометрів. Starship - надважка багаторазова ракета-носій, яку планують використовувати для польотів на Марс.

Перше успішне випробування провели у серпні, тоді ракета піднялась на 150 метрів. Загалом у майбутньому вона має замінити ракети Falcon-9. У 2022 саме за допомогою Starship НАСА планує доправити нову місію на Місяць.