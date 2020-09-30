У Дубаї поновилися перегони верблюдів [ Редактировать ]
У Дубаї поновилися верблюжі перегони. Забіг у пустельному парку Аль-Мармум провели вперше за п'ять місяців, у квітні змагання припинили через карантин. Зазвичай влітку перегони одне з улюблених занять для арабів, на такі події збираються сотні людей.
За тваринами спостерігають з автомобілів. А верхи на верблюдах сидять не живі, а роботизовані жокеї. Раніше у вершники часто брали дітей, аби тварині легше було рухатися. Але під тиском правозахисників участь неповнолітніх заборонили.
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