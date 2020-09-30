У світі на сьогодні зафіксували загалом 33 мільйона і майже 700 тисяч випадків COVID-19. Лідером залишаються Сполучені Штати, їх наздоганяє Індія, там більш як 6 мільйонів 200 тисяч хворих. Понад 8 тисяч випадків за останню добу зареєстрували у РФ.

Друга хвиля епідемії накрила Іспанію, Францію, Велику Британію. А ось в Італії, яка навесні стала осередком пандемії у Європі, зараз зростання нових випадків нижче, здебільшого завдяки захисним маскам, тестуванню та відстеженню контактів.