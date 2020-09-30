Британські гірські рятувальники випробували новий транспорт - реактивні рюкзаки.

Технологію, яку розробила одна з англійських компаній, поки що тестують. До місця уявного нещасного випадку - надзвичайник у "літальному" костюмі дістався за півтори хвилини. Пішки довелося б витратити 25 хвилин. П'ять реактивних двигунів розганяють пристрій до 50 кілометрів за годину. Піднятися за його допомогою можна на висоту понад три з половиною кілометри.

Енді Моусон, медик аварійно-рятувальної служби: