В пятницу, 2 октября, Государственное бюро расследований отчиталось о расследовании авиакатастрофы с Ан-26, которая произошла 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, уже начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения.

Следственными ГБР вместе с военными прокурорами проведено ряд следственных и процессуальных действий. Кроме того, следователями инициировано проведение проверок по аналогичным вопросам, которые касаются всех самолетов производства ГП "Антонов" и которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор.

Напомним, уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить. В Министерстве обороны заявили о том, что ожидают выводы следствия для выплаты помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26