По всій Україні зріс показник захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні коронавірус також не збавляє темпів. Вже п'ятий день поспіль маємо понад 4 тисячі нових інфікованих.Серед них понад дві сотні дітей та 76 медпрацівників.
Показник захворюваності зріс в усіх областях. Антилідери - Львівська та Харківська області. За весь час пандемії там зафіксували понад 20 тисяч хворих на коронавірус. Найменша кількість зареєстрованих випадків, за даними МОЗ на Кіровоградщині - 1179.
Загалом, в Україні на СOVID-19 із березня захворіли понад 226 тисяч людей.
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