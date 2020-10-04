В Україні коронавірус також не збавляє темпів. Вже п'ятий день поспіль маємо понад 4 тисячі нових інфікованих.Серед них понад дві сотні дітей та 76 медпрацівників.

Показник захворюваності зріс в усіх областях. Антилідери - Львівська та Харківська області. За весь час пандемії там зафіксували понад 20 тисяч хворих на коронавірус. Найменша кількість зареєстрованих випадків, за даними МОЗ на Кіровоградщині - 1179.

Загалом, в Україні на СOVID-19 із березня захворіли понад 226 тисяч людей.