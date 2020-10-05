Во второй день этапа Кубка мирового вызова FIG, который проходит в венгерском городе Сомбатхней, украинская сборная по спортивной гимнастике завоевала четыре награды. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

В активе наших спортсменов три золота, которые завоевали Ангелина Радивилова (бревно), Игорь Радивилов (опорный прыжок), Петр Пахнюк (брусья). Последнему компанию на пьедестале, став третьим, составил Евгений Юденков.

Стоит добавить, что Пахнюк также стал обладателем двух именных элементов.

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