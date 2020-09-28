Кто стал самым продаваемым спортсменом в мире (рейтинг) [ Редактировать ]
Маркетинговая компания Nielsen опубликовала рейтинг наиболее продаваемых спортсменов 2020 года. Его возглавил лидер "Барселоны" Лионель Месси.
Об этом сообщает ukrsport.info.
Топ-10 спортсменов в рейтинге:
1. Лионель Месси ("Барселона", футбол) – 115 баллов
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", футбол) – 113
3. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", баскетбол) – 110
4. Виат Кохли (крикет) – 109
5. Бьянка Андрееску (теннис) – 107
6. Неймар (ПСЖ, футбол) – 107
7. Хабиб Нурмагомедов (ММА) – 106
8. Рохит Шарма (крикет) – 103
9. Мохамед Салах ("Ливерпуль", футбол) – 103
10. Пауло Дибала ("Ювентус", футбол) – 100
Ранее мы писали о том, что украинские футболисты вошли в рейтинг самых титулованных футболистов века.
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