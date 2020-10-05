На Луганщині - чергова потужна пожежа. Між селищами Нижньотепле та Артема. Там через це почали вибухати нерозірвані боєприпаси. Місцева влада каже: це навмисний підпал. Вогнеборцям вдалося зупинити полум'я перед електро-підстанцією і магістральним газогоном.

Тим часом на контрольному пункті "Станиця Луганська", який закривали через пожежу, сьогодні утворилися багатотисячні черги. У зоні лиха побував Руслан Смєщук.

Селище Муратове - у прифронтовій зоні. До пожеж тут було близько 300 будинків, зараз третина знищена полум'ям. Декілька вулиць перестали існувати.

Жителі, які і досі не можуть оговтатися від того, що сталося, розповідають: полум'я знищувало хати за лічені хвилини. Селяни намагалися протистояти стихії та швидко зрозуміли, що це марна справа. Тож просто лишали все і тікали, рятуючи життя.

Олександр Володимирович, житель Муратового:

І втора волна як ударіла і сюди пішло, вначале одна хата загорілася, потім друга і як воно все пішло...

Погорільців вже розселили по родичах, сусідах та у вільні вцілілі будинки.

Ірина, жителька Муратового:

У меня половина дома рухнуло, завалилася стенка, окно згоріло - все упало. Я временно переехала на квартиру и отчим у меня в больнице.

У сільській раді зараз і штаб, і склад гуманітарки. Адміністрація вже яку добу працює з паперами, адже в багатьох згоріли навіть паспорти.

Надія Неловко, т.в.о. селищного голови Муратово:

Дві вулиці зовсім згоріли. Тепер у мене їх зовсім не буде. Вулиці Шевченко та вулиці Лугова. Тому що востанавлювати ніхто не буде.

У сусідній кімнаті сортують привезену людьми допомогу.

Ми все сортіруем, а потім все в пакет ложим, каждого найменування і людям видавать.

Взагалі люди одне одного в біді не лишили. Речей, одягу, побутової хімії - принеслИ багато. І везуть ще.

Євген, житель Луганської області:

Мі сюда позвонили и девочки сказали что нужно непосредственно. И еще попообуем раздобыть инструменты. А людям нужно помочь.

Допомагають і військові. Спочатку вони гасили пожежу, тепер годують погорільців.

Мирон, військовослужбовець Збройних сил України:

Значит цей намет ми встановили в суботу для харчування наших дітей з Муратівської школи. в 13 будем годувати. Зпочатку дітки, потім вчителі, потім жителі пострадавші.

Потроху вогонь приборкують. Активно працює протипожежна авіація. І сьогодні ж відкрили єдиний в області пункт пропуску на непідконтрольну територію в Станиці Луганській.