Нардеп розповів: собі і членам сім'ї вже зробив щеплення цим препаратом

Нардеп Віктор Медведчук попросив голову Російської Федерації розглянути питання про постачання російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-5" в Україну.

Про це він говорив у Москві, і для цього потрібен запит від української влади. А ще нардеп розповів: собі і членам сім'ї вже зробив щеплення цим препаратом.