Віктор Медведчук закликав владу України ввозити вакцину від коронавірусу "Супутник-5" [ Редактировать ]
Нардеп Віктор Медведчук попросив голову Російської Федерації розглянути питання про постачання російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-5" в Україну.
Про це він говорив у Москві, і для цього потрібен запит від української влади. А ще нардеп розповів: собі і членам сім'ї вже зробив щеплення цим препаратом.
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