Перший не віртуальний. У Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС. Лідери спілкуються вживу, не за допомогою відеозв'язку, як було на початку пандемії. З якою пропозицією приїхав Президент Зеленський та чого чекають від нього європейські партнери - розповість Світлана Чернецька.

Це вперше Володимир Зеленський зустрічається з нинішніми керівниками Євросоюзу. Влада в ЄС змінилася минулої осені. Та через пандемію політикам не вдалося познайомитися раніше. Для українського глави держави - це вже другий саміт Україна-ЄС.

Щоправда, торік він мав лише двомісячний досвід президентства. Тож міг говорити тільки про плани на майбутнє. Тепер же в Євросоюзі обговорять результати керівництва пана Зеленського.

У Брюсселі главу держави вітає президент Європейської ради Шарль Мішель. Лідери знімають маски лише на кілька секунд - для фотографій. Та витримують безпечну дистанцію.

Маски знову одягають і політики зникають за зачиненими дверима. Там до них приєднується Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Він заміняє на зустрічі президентку Єврокомісії. Урсулі фон дер Ляєн доводиться пропустити цей саміт через загрозу коронавірусу.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Корнавірус багато що ускладнює. Я зараз на карантині, бо минулого тижня зустрічалася з людиною, яка отримала позитивний тест на ковід. Ось чому я знімаю це відео на мобільний телефон із самоізоляції.

Втім, відсутність президентки Єврокомісії аж ніяк не применшує важливості цього саміту. І для Києва він виявився доволі успішним. Брюссель остаточно підтвердив напрямок до промислового безвізу з Україною. А це відкриє нові можливості для бізнесу та дозволить залучити більше інвестицій.

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

Євросоюз є і надалі залишатиметься найбільшим і найнадійнішим партнером України. З 2014 року він виділив понад 50 мільярдів євро допомоги Україні в її реформах. І в подальшому хочемо ще більше поглибити наші відносини з Україною.

У Брюсселі запевнили, безвізу з Україною нічого не загрожує. А щойно пандемія закінчиться, українці знову зможуть вільно перетинати Шенген лише за біометричними паспортами. Також ЄС пообіцяв 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Це на додачу до мільярда євро макрофінансової допомоги. Це найбільший пакет підтримки, яку Євросоюз виділив східному партнерові. Також сторони підписали низку угод на підтримку реформ в Україні.

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Президент Зеленський теж приїхав не з порожніми руками. Запропонував українські потужності для масового виробництва майбутньої вакцини проти коронавірусу. І цю пропозицію з радістю прийняли у ЄС. Говорили також про ситуацію на Донбасі, захист прав жителів Криму та про продовження санкцій щодо Росії.

Володимир Зеленський, президент України:

Наша розмова була грунтовна, тепла і дуже. Можу запевнити, наші плани амбітні та безпрецедентні я отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення територіального суверенітету, я вдячний за підтримку.

Не обійшлося і без обговорення болючих питань, які найбільше непокоять Євросоюз. Це, зокрема, боротьба з корупцією та верховенство права в Україні. В ЄС наполягають, від цього залежить економічне зростання та інвестиції в Україну.