Чем нельзя завтракать пожилым людям [ Редактировать ]
Медики назвали завтрак, который является наиболее опасным для пожилых людей. Гражданам в солидном возрасте важно тщательно следить за своим повседневным рационом, передает newsyou.info.
В процессе старения возрастает риск развития дегенеративных состояний, включая болезнь Паркинсона. Последняя протекает постепенно, но замедлить прогрессирование и облегчить самочувствие можно з счет внесения изменений в рацион. Как оказалось, нужно исключить из меню горячие напитки, что касается в том числе кофе и чая.
Из-за их употребления возможен резкий скачок давления, что негативным образом отразится на состоянии. Также медики рекомендуют по утрам не налегать на бананы. Ягода воздействует на работу кишечника, что грозит оказать эффект и на нервную систему.
Ранее мы писали, в какое время лучше всего пить кофе.
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