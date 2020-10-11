ОПЗЖ требует от "Слуг народа" и Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве [ Редактировать ]
Заявление партии
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Д.Арахамия продолжает травлю Николаевской городской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ. По его указанию "слуги" хотят отменить в суде регистрацию Николаевских избирательных списков нашей партии .
Сегодня Д. Арахамия оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка нашей партии на выборах в Николаевский городской совет.
Глава крупнейшей парламентской фракции лично организовывает кампанию травли оппозиции в Николаеве. В частных разговорах он называет президента Зеленского прямым заказчиком этих действий, ссылаясь на то, что снятие одного из списков ОП-ЗЖ на выборах в Николаеве - прямое поручение главы государства.
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ призывает суды не принимать противозаконных и антидемократических решений под давлением Д.Арахамии и "Слуг народа". Мы обращаем внимание международных организаций и наблюдателей на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве. Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти "Слуга народа", отозвать судебные иски против ОП-ЗЖ. Противное исключает честность и демократичность выборов. Выбирать должны граждане, а не махинаторы от власти.
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