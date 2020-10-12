Близько 600 людей затримали під час акцій протесту в Білорусі, повідомляють правозахисники. Серед затриманих багато журналістів - білоруських та іноземних ЗМІ.

Напередодні опоненти Лукашенка зібралися на недільний "марш гідності". Проте силовики взялися жорстоко розганяти демонстрантів.

Застосували водомети, кийки, світлошумові гранати. Є потерпілі, скільки саме не повідомляють. Нагадаю, протести в країні не вщухають уже понад два місяці.