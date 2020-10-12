У Білорусі мітинг розігнали водометами та гранатами [ Редактировать ]
Близько 600 людей затримали під час акцій протесту в Білорусі, повідомляють правозахисники. Серед затриманих багато журналістів - білоруських та іноземних ЗМІ.
Напередодні опоненти Лукашенка зібралися на недільний "марш гідності". Проте силовики взялися жорстоко розганяти демонстрантів.
Застосували водомети, кийки, світлошумові гранати. Є потерпілі, скільки саме не повідомляють. Нагадаю, протести в країні не вщухають уже понад два місяці.
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