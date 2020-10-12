Количество летальных случаев из-за заражения коронавирусом в Иране возросло за сутки на 272, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщила в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари, отмечает агентство IRNA.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 4 206, общее количество заразившихся достигло 504 281," - приводит ее слова иранское агентство. Максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 9 октября - 4 392.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 272 пациента, а общее число летальных исходов достигло 28 816". Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 11 октября - 251.

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