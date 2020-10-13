Николай Басаковский стал известен, когда сам себя кастрировал в домашних условиях Источник: pdmnews.ru

Трансгендер Виктория Басаковская (она же - Николай) пропала в Новосибирске 5 октября. В тот же день, ее сожитель, сотрудник патрульно-постовой службы, написал заявление о пропаже. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Викторию искали почти неделю, но улики и косвенные доказательства привели следствие к ее парню. Полицейский признался и показал, где спрятал тело.





Как оказалось, утром 5 сентября между сожителями произошла ссора на почве ревности.

По словам 20-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, Виктория-Николай решила его бросить.

Тот потерял над собой контроль и задушил любимую. Тело вывез за пределы города и закопал.



Николай Басаковский стал известен несколько лет назад, когда сам себя кастрировал в домашних условиях и превратился в девушку.

Парень имел хорошие вокальные данные, пел в хоре и семь лет проработал в церкви.

Несмотря на смену пола и внеший вид, с документами возникла загвоздка.

По паспорту Виктория все еще оставалась Николаем Александровичем. Ей было 24 года.

Ранее сообщалось, что в США дебютировал первый в истории боксер-трансгендер, а компания Victoria’s Secret впервые наняла модель-трансгендера.