Самого знаменитого трансгендера Сибири убил любовник-полицейский (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: pdmnews.ru
Трансгендер Виктория Басаковская (она же - Николай) пропала в Новосибирске 5 октября. В тот же день, ее сожитель, сотрудник патрульно-постовой службы, написал заявление о пропаже. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Викторию искали почти неделю, но улики и косвенные доказательства привели следствие к ее парню. Полицейский признался и показал, где спрятал тело.
Как оказалось, утром 5 сентября между сожителями произошла ссора на почве ревности.
По словам 20-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, Виктория-Николай решила его бросить.
Тот потерял над собой контроль и задушил любимую. Тело вывез за пределы города и закопал.
Николай Басаковский стал известен несколько лет назад, когда сам себя кастрировал в домашних условиях и превратился в девушку.
Парень имел хорошие вокальные данные, пел в хоре и семь лет проработал в церкви.
Несмотря на смену пола и внеший вид, с документами возникла загвоздка.
По паспорту Виктория все еще оставалась Николаем Александровичем. Ей было 24 года.
Ранее сообщалось, что в США дебютировал первый в истории боксер-трансгендер, а компания Victoria’s Secret впервые наняла модель-трансгендера.
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