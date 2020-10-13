Коронавірусний квест не всім до снаги. Тому й зрозуміло чому більшість українців шукають легших шляхів і обирають самолікування. Йдуть у першу ліпшу аптеку, купують розрекламований антибіотик - і вперед.

Втім, така тенденція може обернутися трагедією, оскільки антибактеріальні пігулки перед COVID-19 безсилі.

Анна Філь поспілкувалася і з хворими, і з тими, хто вже одужав - аби переконатися, чому не варто гратися в лікаря.

Підвищилась температура, з'явився кашель, ломить усе тіло - схоже на перші симптоми COVID-19. Хворіти, як завжди, немає часу, тож чимало хто біжить в аптеку за антибіотиками - аби перестрахуватися, "щоб бува, гірше не стало".

У МОЗ наголошують: за найперших ознак хвороби так чинити не можна.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Людина на початкових стадіях коронавірусної хвороби з температурою 37,5 - їй одразу призначають по два антибіотики. Ну не треба цього робити!

Така історія - не дивина. В одній із груп у соцмережі, де спілкуються лікарі і пацієнти, я запитала: кому прописали антибіотики при COVID-19? Відгукнулися десятки людей, у коментарях - перелік найрізноманітніших препаратів. Ось історія однієї з дописувачок: Вікторія перші симптоми відчула тиждень тому, і одразу ж звернулася до сімейного лікаря.

Вікторія Граневська, жителька Сєвєродонецька:

Пропал вкус и запах, хотя чувствовала я себя хорошо. Сразу мне сделали тест, через два дня был готов. Сказали, что результат - положительный.

Лікар відправив на самоізоляцію, прописав "Вітамін С" і одразу ж тижневий курс антибіотика.

Вікторія Граневська, жителька Сєвєродонецька:

Я посчитала, что нужно принимать. Я согласилась с врачом и принимала все 7 дней. Возможно, это предотвратило развитие - не знаю.

Фахівці наголошують: антибіотики вбивають бактерії, а не віруси. Проти COVID-19 вони - безсилі. Про всяк випадок, антибактеріальні препарати приймати теж не можна. По-перше, тому що бактерії стають стійкими до препарату - це явище називається антибіотикорезистентністю і становить загрозу для всього людства, бо через надмірне вживання ліки просто перестають діяти. Та й кожній окремій людині безконтрольний прийом медпрепаратів може нашкодити.

Георгій Аксютін, в.о. директора Київської міської клінічної лікарні №4:

Алергічні реакції, анафілактичний шок - навіть таке може бути. Ураження кишково-шлункового тракту у вигляді всяких колітів і дизбіозів кишківника, які потім доведеться лікувати довго і затратно.

Призначають антибактеріальні препарати пацієнтам з груп ризику - наприклад, з діабетом чи хронічним запаленням нирок, тому, що їхній імунітет особливо вразливий і може не впоратися з двома загрозами одночасно. А також, якщо від ковіду з'явилися ускладнення - здебільшого, це пневмонія. Така історія у ще одного нашого героя - Давида. Він уже більше тижня в лікарні і хвороба в нього - у найскладнішому прояві. Легені уражені на 50 відсотків.

Давид Долганов, житель Києва:

Когда я поступил в больницу - я еще ходил, через два дня я перестал ходить, дышать. Меня подключили к кислороду. Лечат капельницами, уколами, внутривенными - все антибиотики. Названий миллионы, я там все помню, три дня в отключке был.

Щоб з'ясувати, чи є в організмі на додачу до коронавірусу ще й бактеріальна інфекція, - треба зробити аналіз крові. І лише тоді лікар може прописати антибактеріальні препарати. В усіх інших випадках, за легких симптомів - треба лікуватися вдома.

Георгій Аксютін, в.о. директора Київської міської клінічної лікарні №4:

Вона потребує прийому аскорбінової кислоти. При неприємних відчуттях, при м'язевих болях можна прийняти нестероїдні протизапальні препарати, промивання носа, промивання горла. Обов'язково або риб'ячий жир, або "Вітамін Д", препарати цинку.

80 відсотків хворих на COVID-19, як свідчить світова статистика, легко переносять недугу і можуть лікуватися вдома.