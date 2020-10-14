Зловмисники намагалися втекти на автівці після того, як вкрали сумку з грішми

Стрілянина та ще й з гонитвою у самісінькому центрі Києва. Під час спецоперації силовики затримали банду, що промишляла грабунком. Зловмисники намагалися втекти на автівці після того, як вкрали сумку з грішми під час операції застосували зброю.

Схопили їх на Хрещатику. Зловмисниками виявились громадяни іншої держави, якої саме у поліції не поточнили. Правоохоронці кажуть раніше ті вже відбували покарання.

А останнім часом вони грабували людей, які купували чи продавали валюту в обмінниках.