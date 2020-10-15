Украина - богатая ресурсами страна, в которой живут бедные люди. Несмотря на все обещания Зе-власти побороть бедность, сегодня она борется с бедными, а не с бедностью. Социальная защита от государства превратилась в жалкие подачки, которые сразу съедает инфляция, повышение тарифов и цен.

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна защитить людей от этой политики социального геноцида.

Люди остались один на один со своими проблемами. С декабря власти обещают повысить прожиточный минимум, тогда как минимальная пенсия выросла всего на 74 гривни. Они понятия не имеют, как можно выжить на такую ​​"повышенную" до 1712 гривен пенсию.

Кризис и эпидемия приводят к новому катастрофическому росту бедности и тотальному обнищанию людей.

Антикризисный план "Оппозиционной платформы - За жизнь" – это реальные шаги для улучшения жизни украинцев.

Он предусматривает индексацию пенсий, пересмотр пенсионной реформы, отмену нормы о повышении страхового стажа, уменьшение коэффициента расчета пенсии, своевременную индексацию пенсий, а также пересмотр норм, по которым госслужащих, военных пенсионеров и чернобыльцев вообще вычеркнули из перерасчета пенсий и ничего не делают для этих людей.

Социальные выплаты от государства должны гарантировать людям нормальную жизнь, а не нищету.

ОП-ЗЖ инициировала пакет социальных законопроектов, направленных на защиту прав и повышение уровня жизни детей войны, чернобыльцев, людей с инвалидностью.

Мы отстояли их права в Конституционном Суде, который вернул этим категориям граждан льготы и выплаты, незаконно отобранные прошлым режимом. Мы добьемся выполнения властями решения КС. Люди должны получать свои заслуженные пенсии и положенные льготы, которых их незаконно лишили прошлая и нынешняя власть.

Мы будем требовать пересмотра антинародной пенсионной реформы и повышения трудовых пенсий для граждан. После победы на местных выборах для наших представителей защита социальных прав людей будет приоритетом.