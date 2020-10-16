Первый номер мирового рейтинга по гольфу Дастин Джонсон из США сдал положительный тест на COVID-19, передает Хinhua.

По данным "PGA Tour", 36-летний Джонсон почувствовал симптомы поздно вечером в минувшее воскресенье, и до вторника не смог поправиться. Впоследствии он прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.

"Очевидно, я очень разочарован. Я действительно с нетерпением ждал участия в соревнованиях на этой неделе, но сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться как можно скорее. У меня уже было несколько звонков с медицинской командой Туринр, и я ценю всю поддержку и наставления, которые они мне предоставили", - сказал 23-кратный победитель "PGA Tour" Джонсон.

Отмечается, что из-за болезни 23-кратному чемпиону придется пропустить ближайший турнир, запланированный в Лас-Вегасе на этой неделе.

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